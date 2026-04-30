Роднина об Овечкине в Госдуме: «Каждая работа тяжелая, нужно иметь качества и интерес к этому. Все зависит от желания»

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
— Мог бы Овечкин стать политиком?
— Кроме необходимости иметь качества, нужен и интерес к этому. Если у Овечкина есть интерес и желание, почему нет? Вы же не решаете за него, чем ему дальше заниматься.
Каждая работа тяжелая. Все виды занятости имеют свои особенности. В первую очередь все зависит от желания самого человека, — сказала Роднина.
Дмитрий Губерниев: «Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства — по крайней мере, в ближайшее время. Пусть продолжают играть».
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.