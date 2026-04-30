Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»

«Тяжелый матч, равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Второй гол не скажу, что выбил нас из колеи, “Авангард” уже все равно играл по счету.
В равных составах играли сегодня в основном, большинства и меньшинства почти не было, нужно было реализовывать моменты. Во втором периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в зону соперника.
Третий отрезок неплохо начали, были моменты, но пропустили гол после вбрасывания, нужно было его выигрывать", — сказал Березкин.