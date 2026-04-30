Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»

«Кракен» объявил, что она будет рассматривать другие тренерские позиции в НХЛ.
«Сиэтл» не вышел в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне. Команда под руководством тренера Лэйна Ламберта набрала 79 очков в 82 играх и заняла 13-е место в Западной конференции.
"Срок действия текущего контракта Джессики истекает, она выразила желание рассмотреть другие тренерские позиции в лиге, и мы поддерживаем ее в этом процессе.
Джессика была важным членом нашего тренерского штаба в течение последних четырех лет, демонстрируя глубокие знания и уникальную способность находить общий язык с игроками и развивать их. Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в этой лиге", — сказал генеральный менеджер клуба Джейсон Боттерилл.
Кэмпбелл присоединилась к «Кракену» в качестве помощника тренера в июле 2024 года, став первой женщиной-ассистентом главного тренера в истории, работающей на постоянной основе в штабе клуба НХЛ. Изначально она пришла в организацию в июле 2022 года и два сезона была помощником тренера в «Коачелла Вэлли», фарм-клубе «Кракена» в АХЛ.