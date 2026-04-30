Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»

— Такие непредсказуемые броски, какой нанес Окулов — вы требуете от них так играть, или это идет от самих хоккеистов?
— Мы весь год так делаем. Всегда стараемся нагружать вратарей, бросать из нестандартных позиций. Если летит предсказуемая шайба, то голкипер с ней легко справится. Если ты хочешь забивать голы в плей‑офф, это должны быть такие броски, которых вратарь не ждет.
На такой стадии плей-офф играют очень сильные вратари. Без них ни одна команда не зашла бы так далеко. Сильные вратари действительно читают игру. Они в этом хороши.
Красивым розыгрышем забить сложно. Если ты хочешь действовать только так, то можно сказать «до свиданья» — дальше ты не пройдешь.
В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Так и забиваются голы.
— Что вы сделали, чтобы Егор Сурин перестал лезть под кожу вашему вратарю Никите Серебрякову? Сурин сказал, что вы словно кремлевскую охрану рядом с голкипером поставили.
— Это плей-офф. Я не хотел бы видеть тут драму. Впереди у нас тяжелый матч. Это для вас инфоповоды, а мне это неинтересно, — сказал Буше.
«Оскара» ему, «Оскара»! Буше вскипел из-за грязной игры Паника.