Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.50
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.00
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Юта
4
П1
X
П2

Владислав Третьяк: «Состав в минском “Динамо” был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о ситуации в минском «Динамо».

Источник: Спортс‘’

Команда из Беларуси выбыла из Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Ак Барсу» (0−4). Ранее в соцсетях появлялась информация, что Квартальнов может быть отправлен в отставку. Позже клуб это опроверг.

— Как вам минское «Динамо»? Были одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина, но рухнули 0−4 в серии с «Ак Барсом».

— Я считаю, что Дмитрий Квартальнов — очень хороший тренер. Он получил большой опыт и в ЦСКА, и в других командах. И у него цель — быть победителем.

Состав в минском «Динамо» был хорошим. Но то, что произошло… Там в команде было что-то неладное. То, что я слышал…

— Когда во время серии легионеры пошли против тренера, требуя у руководства его снять.

— Игроки вообще не имеют права снимать тренера! Это может сделать генеральный менеджер или более высокое руководство. Задача хоккеистов — играть, а не самоуправством заниматься. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда. Это уже точно, — сказал Третьяк.