Владислав Третьяк: «Состав в минском “Динамо” был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»

Команда из Беларуси выбыла из Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Ак Барсу» (0−4). Ранее в соцсетях появлялась информация, что Квартальнов может быть отправлен в отставку. Позже клуб это опроверг.
— Как вам минское «Динамо»? Были одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина, но рухнули 0−4 в серии с «Ак Барсом».
— Я считаю, что Дмитрий Квартальнов — очень хороший тренер. Он получил большой опыт и в ЦСКА, и в других командах. И у него цель — быть победителем.
Состав в минском «Динамо» был хорошим. Но то, что произошло… Там в команде было что-то неладное. То, что я слышал…
— Когда во время серии легионеры пошли против тренера, требуя у руководства его снять.
— Игроки вообще не имеют права снимать тренера! Это может сделать генеральный менеджер или более высокое руководство. Задача хоккеистов — играть, а не самоуправством заниматься. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда. Это уже точно, — сказал Третьяк.