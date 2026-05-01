Игорь Никитин: «Болею за “Локомотив”, там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»

В прошлом сезоне Никитин привел «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина, в межсезонье он покинул пост главного тренера клуба из Ярославля и вернулся в ЦСКА.
В нынешнем плей-офф ЦСКА проиграл серию второго раунда против «Авангарда» со счетом 1−4.
В полуфинальной серии Кубка Гагарина-2026 «Локомотив» уступает «Авангарду» со счетом 3−1.
— Сейчас в полуфинале Кубка Гагарина интересная серия. Там, получается, ваша бывшая команда «Локомотив» встречается с обидчиком ЦСКА в этом сезоне. Насколько для вас эта серия интересна? С какими чувствами за ней следите?
— С одной стороны, смотрю как профессионал. Мне интересна вся четверка сильнейших. Наверное, в ней нет ни одной случайной команды.
Ни в коем случае не хочется про обидчиков, они заслуженно нас обыграли, это надо принять с уважением и проанализировать.
Я за Ярославль не то что переживаю, болею, там много парней, с которыми много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто, — сказал Никитин.