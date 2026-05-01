Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин"

В четверг Волков сделал голевую передачу в матче полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:0, 3−1).
— Что добавил Волков, вернувшись в состав?
— Он добавил так много! Я получил большое удовольствие от того, что он вернулся. Нам его сильно не хватало.
Да, мы выиграли прошлую серию без Волкова. Но он классный игрок. Всегда здорово действует и в атаке, и в защите. Всегда ведет борьбу, не жалеет себя. Никогда не паникует в сложных ситуациях, всегда готов играть под давлением. И если он находится на льду, я могу даже закрыть глаза — там будет все нормально.
Потрясает его отношение к делу. Он настоящий воин. Всегда готов сделать то, что ты от него попросишь. Классный игрок и человек, здорово помогает в большинстве и меньшинстве.
Мы дали ему порядка 20 минут, он отыграл их шикарно. А ведь он вышел после травмы! Но тот, кто заслуживает игровое время, тот его получает. Ну, а Волков его заслужил.
Он играет гигантскую роль в нашем коллективе. Ассистировал в обоих голах, получил «+2». Сделал передачу, когда забивал Пономарев. Выиграл вбрасывание, когда забивал Окулов. Да, Волков был очень хорош! — сказал Буше.