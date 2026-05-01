Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: «Работаем над этим»

— Реально ли, что в этом году состоятся матчи сборной «Россия 25» против белорусов? Или их не будет?
— Пока не говорим «нет». Мы работаем над этим. Все возможно.
— Но в мае у нас все равно будут турниры?
— Да, у нас плотный график. Например, проходят Кубки Третьяка. Я вот сейчас лечу в Альметьевск. Там участвуют сильнейшие команды, которые прошли отбор. И в Красногорске будет турнир, и в Екатеринбурге сейчас заканчивается. Там лучшие хоккеисты своего возраста играют.
Сейчас я в Сочи летал, там новый турнир — восемь команд, я с ребятами встречался. Мы в федерации уделяем много внимания юношескому хоккею. Это наше будущее. И ребята должны знать, что мы думаем о них.
Мы хотим, чтобы они надевали свитер национальной сборной с гербом России и слушали наш гимн. Это очень важно. Это воспитание нашего будущего. И я уверен, эти хоккеисты будут играть на Олимпиадах и чемпионатах мира, — сказал Третьяк.