Тарасенко забил «Далласу». У него 1+1 в 6 матчах серии

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забил гол в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (5:2, 4−2 в серии).
Россиянин отличился на 38-й минуте, сравняв счет (2:2).
Всего в 6 играх текущего плей-офф на его счету 2 (1+1) очка.
Сегодня за 11:01 (0:55 — в большинстве) у Тарасенко 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 1».