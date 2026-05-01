Куинн Хьюз набрал 2+1 в 6-м матче с «Далласом», забив победный гол. У него 8 очков в серии плей-офф — рекорд для защитников «Миннесоты»

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз сделал дубль и результативную передачу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (5:2, 4−2).

26-летний американец, перешедший в «Уайлд» по ходу сезона из «Ванкувера», был признан первой звездой встречи. Его второй гол стал победным.

В 6 играх серии Хьюз набрал 8 (2+6) очков при полезности «+9».

Он установил новый клубный рекорд по числу очков в серии для защитников. Ранее им владел Джаред Сперджен (2016, 5 очков в 6 играх серии с «Далласом», 2+3).

В минувшей серии достижение Сперджена также перебил Брок Фэйбер (6 очков в 5 играх при «+11», 3+3), сегодня отметившийся ассистом.

Добавим, что Куинн также стал первым защитником в истории клуба, забросившим решающую шайбу в серии.