Капризов без очков в 6-м матче с «Далласом»: 1 бросок, 4 хита, 4 потери, 2 перехвата и «+2» за 22:11. У него 9 (2+7) баллов в серии при «+11»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (5:2, 4−2).

На счету 29-летнего россиянина 9 (2+7) баллов в 6 играх серии при полезности «+11».

Сегодня Кирилл (22:11, 4:25 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». У него 1 бросок в створ, 1 блок, 4 силовых приема и 2 перехвата при 4 потерях.

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше