3-й период
Анахайм
4
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
1.16
X
14.00
П2
59.00
Хоккей. КХЛ
15:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.02
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
02.05
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.10
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
02.05
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2

Болди дважды забил в пустые ворота в 6-м матче с «Далласом». Он 2-й игрок в истории «Миннесоты» с 6+ голами в серии плей-офф (рекорд у Капризова — 7)

Форвард «Миннесоты» Мэттью Болди дважды поразил пустые ворота в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (5:2, 4−2).

25-летний американец завершил серию с 9 (6+3) очками в 6 играх при полезности «+8».

Он стал вторым игроком в истории «Уайлд», кому удалось забросить 6 или более шайб в одной кубковой серии. Рекорд установил Кирилл Капризов (2022, 7 шайб в 6 играх в серии первого раунда с «Сент-Луисом»).

В целом Болди стал пятым игроком «Миннесоты», кому удалось забросить 6 или более шайб в одном розыгрыше плей-офф.

Рекордом владеет Мариан Габорик (2003, 9 в 18 играх). По 7 шайб на счету Эндрю Брюнетта (2003, в 18), Уэса Уолца (2003, в 18) и Капризова (2022, в 6).

