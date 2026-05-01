Болди дважды забил в пустые ворота в 6-м матче с «Далласом». Он 2-й игрок в истории «Миннесоты» с 6+ голами в серии плей-офф (рекорд у Капризова — 7)

25-летний американец завершил серию с 9 (6+3) очками в 6 играх при полезности «+8».
Он стал вторым игроком в истории «Уайлд», кому удалось забросить 6 или более шайб в одной кубковой серии. Рекорд установил Кирилл Капризов (2022, 7 шайб в 6 играх в серии первого раунда с «Сент-Луисом»).
В целом Болди стал пятым игроком «Миннесоты», кому удалось забросить 6 или более шайб в одном розыгрыше плей-офф.
Рекордом владеет Мариан Габорик (2003, 9 в 18 играх). По 7 шайб на счету Эндрю Брюнетта (2003, в 18), Уэса Уолца (2003, в 18) и Капризова (2022, в 6).
