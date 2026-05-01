Тарасенко — 5-й россиянин с 50+ голами в плей-офф НХЛ за карьеру. В списке также Овечкин, Малкин, Кучеров и Федоров

На счету 34-летнего россиянина стало 2 (1+1) очка в 6 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ при полезности «+1».
За карьеру в Кубке Стэнли у двукратного обладателя трофея 75 (50+25) баллов в 127 играх при полезности «минус 18».
Тарасенко стал 5-м российским игроком в истории лиги, достигшим отметки 50 шайб в плей-офф.
Ранее ее пересекли Александр Овечкин («Вашингтон», 77 голов в 161 игре), Евгений Малкин («Питтсбург», 69 в 183), Никита Кучеров («Тампа», 54 в 157) и Сергей Федоров (52 в 183).
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.