Бобровский — 2-й в рейтинге свободных агентов по версии Daily Faceoff. Так — 1-й, Овечкин — 6-й, Малкин — 8-й, Михеев — 29-й, Тарасенко — 31-й

В список попали хоккеисты, контракты которых рассчитаны до 30 июня 2026 года.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. н Алекс Так, «Баффало»;
2. в Сергей Бобровский, «Флорида»;
3. з Даррен Рэддиш, «Тампа-Бэй»;
4. з Расмус Андерссон, «Вегас»;
5. з Джон Карлсон, «Анахайм»;
6. н Александр Овечкин, «Вашингтон»;
7. н Бун Дженнер, «Коламбус»;
8. н Евгений Малкин, «Питтсбург»;
9. н Чарли Койл, «Коламбус»;
10. з Джейк Труба, «Анахайм»;
…29. н Илья Михеев, «Чикаго»;
…31. н Владимир Тарасенко, «Миннесота».
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.