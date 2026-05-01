Бобровский — 2-й в рейтинге свободных агентов по версии Daily Faceoff. Так — 1-й, Овечкин — 6-й, Малкин — 8-й, Михеев — 29-й, Тарасенко — 31-й

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский занял второе место в рейтинге неограниченно свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff.

Источник: Спортс‘’

В список попали хоккеисты, контракты которых рассчитаны до 30 июня 2026 года.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. н Алекс Так, «Баффало»;

2. в Сергей Бобровский, «Флорида»;

3. з Даррен Рэддиш, «Тампа-Бэй»;

4. з Расмус Андерссон, «Вегас»;

5. з Джон Карлсон, «Анахайм»;

6. н Александр Овечкин, «Вашингтон»;

7. н Бун Дженнер, «Коламбус»;

8. н Евгений Малкин, «Питтсбург»;

9. н Чарли Койл, «Коламбус»;

10. з Джейк Труба, «Анахайм»;

…29. н Илья Михеев, «Чикаго»;

…31. н Владимир Тарасенко, «Миннесота».

