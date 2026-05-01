Малкин о будущем: «Не стремлюсь вернуться в КХЛ. Хочу отыграть еще год в НХЛ. Если не в “Питтсбурге”, то, надеюсь, в какой-нибудь команде»

Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
— Ты говорил, что хочешь отыграть здесь еще один год, но вернешься ли ты и отыграешь ли еще один год в НХЛ, даже если это будет не в «Питтсбурге»?
— Да. Я точно хочу играть в НХЛ. Я знаю, что Кайлу [Дубасу] непросто, возможно, он хочет увидеть здесь свежую кровь. Я понимаю, что это бизнес, и я понимаю, что он, возможно, хочет новую команду, новые лица.
Я хочу отыграть еще один год в НХЛ. Я не стремлюсь вернуться в КХЛ, играть в России. Если не в «Питтсбурге», то, надеюсь, в какой-нибудь команде, — сказал Малкин.
В России нападающий ранее играл за «Металлург», он является воспитанником клуба.