Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02.05
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.10
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
02.05
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.15
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
02.05
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.27
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
02.05
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.90
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2

Тайлер Кеннеди: «Если “Питтсбург” не подпишет Малкина, как думаете, кому он позвонит в первую очередь? Он пойдет в “Вашингтон”, чтобы играть с Овечкиным»

Экс-нападающий «Питтсбурга» Тайлер Кеннеди поделился мыслями о будущем форварда «Пингвинс» Евгения Малкина.

Источник: Спортс‘’

Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

Малкин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Если не в “Питтсбурге”, то в какой-нибудь другой команде».

«Я не знаю, какую зарплату он хочет получать, но говорю вам прямо сейчас: вы не можете позволить Малкину уйти. Знаете, куда он пойдет, ребята? Он пойдет в “Вашингтон Кэпиталс”.

Он очень близок с Овечкиным. Я думаю, Овечкин вернется, и если они («Пингвинс») не подпишут Малкина, как вы думаете, кому он позвонит в первую очередь? Он пойдет в «Вашингтон Кэпиталс», чтобы играть с Овечкиным в его последний сезон. Это последнее, что я хочу видеть, последнее, что хотят видеть в «Питтсбурге».

Я просто смотрю на последние две игры против «Вашингтона», и вы видите Малкина в доме Ови. Они невероятно близки. Они соотечественники. За эти годы они очень сблизились. Вы слышите, как Малкин говорит об Ови и о том, что у него еще есть силы. Думаю, он, вероятно, хотел бы сыграть с парнем, с которым соревновался всю жизнь, и теперь у них есть возможность, возможно, завершить карьеры в одной команде, они оба россияне.

Думаю, это возможность, которой Малкин, вероятно, воспользуется. Зная Сида, я не думаю, что он позволит этому случиться. Вопрос в том, на какую сумму Джино хочет подписать контракт? Готов ли он играть столько, сколько играют в третьем или четвертом звене? Потому что нам нужно перевернуть страницу.

Нам нужны другие игроки, получающие больше игрового времени, а это значит, что Евгений Малкин должен немного отойти на второй план. Если он это понимает, да, я буду очень рад его возвращению", — сказал Кеннеди в интервью 93.7 The Fan.

40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
