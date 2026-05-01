Тайлер Кеннеди: «Если “Питтсбург” не подпишет Малкина, как думаете, кому он позвонит в первую очередь? Он пойдет в “Вашингтон”, чтобы играть с Овечкиным»

Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
Малкин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Если не в “Питтсбурге”, то в какой-нибудь другой команде».
«Я не знаю, какую зарплату он хочет получать, но говорю вам прямо сейчас: вы не можете позволить Малкину уйти. Знаете, куда он пойдет, ребята? Он пойдет в “Вашингтон Кэпиталс”.
Он очень близок с Овечкиным. Я думаю, Овечкин вернется, и если они («Пингвинс») не подпишут Малкина, как вы думаете, кому он позвонит в первую очередь? Он пойдет в «Вашингтон Кэпиталс», чтобы играть с Овечкиным в его последний сезон. Это последнее, что я хочу видеть, последнее, что хотят видеть в «Питтсбурге».
Я просто смотрю на последние две игры против «Вашингтона», и вы видите Малкина в доме Ови. Они невероятно близки. Они соотечественники. За эти годы они очень сблизились. Вы слышите, как Малкин говорит об Ови и о том, что у него еще есть силы. Думаю, он, вероятно, хотел бы сыграть с парнем, с которым соревновался всю жизнь, и теперь у них есть возможность, возможно, завершить карьеры в одной команде, они оба россияне.
Думаю, это возможность, которой Малкин, вероятно, воспользуется. Зная Сида, я не думаю, что он позволит этому случиться. Вопрос в том, на какую сумму Джино хочет подписать контракт? Готов ли он играть столько, сколько играют в третьем или четвертом звене? Потому что нам нужно перевернуть страницу.
Нам нужны другие игроки, получающие больше игрового времени, а это значит, что Евгений Малкин должен немного отойти на второй план. Если он это понимает, да, я буду очень рад его возвращению", — сказал Кеннеди в интервью 93.7 The Fan.
40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.