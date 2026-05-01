Канцеров об 1:4 от «Ак Барса: “Не заслужили где-то везения, где-то бы нам чуть удачи. Они нас переработали, перетерпели. Задача — выиграть следующую игру. И шаг за шагом двигаться к цели&

— Какое впечатление от серии? Команда добавляет, но чего не хватает?
— Наверное, не заслужили где-то везения, где-то бы нам чуть удачи. И конечно, самим тоже надо забивать несмотря на все обстоятельства.
— Потусторонние силы где-то вмешиваются в серию?
— Да не то что потусторонние, просто не заслужили удачи где-то. Они нас, наверное, переработали, перетерпели. Мы забили гол, получили большинство, но опять же, скажем так, моя ошибка, что из большинства я оставил команду четыре на четыре.
И вот тоже, когда я забивал, там оказывается было удаление. Тоже вот здесь у нас шикарно работают, к ним вопросов нет. Потом тоже был шанс два в ноль, не забили. Так, конечно, были моменты перевернуть серию. Как и в каждой игре у нас есть моменты, но не хватает хладнокровия в завершении.
— Следующий матч, понятно, матч жизни. Ведь никому в отпуск не хочется?
— Каждая игра, как седьмая будет, поэтому настраиваемся. Каждая встреча как последняя, поэтому все силы, которые остались отдадим.
— Какие еще резервы? Трибуны, площадка?
— Конечно, все равно надо возвращаться сюда. У нас пока нет задачи выиграть серию, задача — выиграть следующую игру. И шаг за шагом двигаться к своей цели.
— Удается следить за другим полуфиналом? Кажется, что там какой-то более силовой хоккей.
— Там такой скорее прямолинейный североамериканский вертикальный хоккей. Поэтому не скажу, что он какой-то зрелищный. Просто да, стычки, но люди смотрят на голы, я думаю, больше. Ну да, где-то на драки посмотрят, но по мне больше голы красивее, чем драки в хоккее, — сказал Канцеров.