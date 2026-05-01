05:00
Юта
:
Вегас
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Баффало
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Эдмонтон
2
Канцеров об 1:4 от «Ак Барса: “Не заслужили где-то везения, где-то бы нам чуть удачи. Они нас переработали, перетерпели. Задача — выиграть следующую игру. И шаг за шагом двигаться к цели&

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался об игре клуба в четвертом матче ½ финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:4, 1−3).

Источник: Спортс‘’

— Какое впечатление от серии? Команда добавляет, но чего не хватает?

— Наверное, не заслужили где-то везения, где-то бы нам чуть удачи. И конечно, самим тоже надо забивать несмотря на все обстоятельства.

— Потусторонние силы где-то вмешиваются в серию?

— Да не то что потусторонние, просто не заслужили удачи где-то. Они нас, наверное, переработали, перетерпели. Мы забили гол, получили большинство, но опять же, скажем так, моя ошибка, что из большинства я оставил команду четыре на четыре.

И вот тоже, когда я забивал, там оказывается было удаление. Тоже вот здесь у нас шикарно работают, к ним вопросов нет. Потом тоже был шанс два в ноль, не забили. Так, конечно, были моменты перевернуть серию. Как и в каждой игре у нас есть моменты, но не хватает хладнокровия в завершении.

— Следующий матч, понятно, матч жизни. Ведь никому в отпуск не хочется?

— Каждая игра, как седьмая будет, поэтому настраиваемся. Каждая встреча как последняя, поэтому все силы, которые остались отдадим.

— Какие еще резервы? Трибуны, площадка?

— Конечно, все равно надо возвращаться сюда. У нас пока нет задачи выиграть серию, задача — выиграть следующую игру. И шаг за шагом двигаться к своей цели.

— Удается следить за другим полуфиналом? Кажется, что там какой-то более силовой хоккей.

— Там такой скорее прямолинейный североамериканский вертикальный хоккей. Поэтому не скажу, что он какой-то зрелищный. Просто да, стычки, но люди смотрят на голы, я думаю, больше. Ну да, где-то на драки посмотрят, но по мне больше голы красивее, чем драки в хоккее, — сказал Канцеров.