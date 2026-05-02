Малкин о Кросби и Летанге: «Надеюсь, мы сыграем вместе еще один сезон, а если нет, у меня будут замечательные 20 лет, которые мы провели вместе. Никогда этого не забуду»

Клуб завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне, проиграв «Филадельфии» в первом раунде (2−4 в серии).
Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее Малкин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Если не в “Питтсбурге”, то в какой-нибудь другой команде».
"У нас был отличный сезон. Сложный плей-офф. Мы чувствуем, что заслуживали немного большего, но я считаю, что мы играли очень хорошо. Конечно, мы не очень довольны, проиграли в первом раунде. Но я хочу поблагодарить всех — тренеров, персонал, они отлично работали весь сезон.
Трудно говорить сейчас после поражения, но, опять же, я думаю, что сезон был хорошим, потому что мы прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Мы надеемся, что в следующем сезоне будем играть лучше", — сказал Малкин.
Малкин также высказался о том, что у него была возможность снова сыграть в плей-офф вместе с Сидни Кросби и Крисом Летангом.
«Теперь я хочу большего (улыбается). Играть в плей-офф — это совсем другие эмоции. Болельщики просто сумасшедшие. На первой игре против “Филадельфии” во время разминки, наверное, уже было 18 000 человек (на PPG Paints Arena). Я точно хочу сыграть еще».
Для меня это особенные два парня. Мы много играли вместе. Мы не рады поражению, но мы старались бороться в каждой игре. Иногда проигрываешь, но, опять же, эти два особенных парня, я надеюсь, мы сыграем вместе еще один сезон, а если нет, то у меня будут замечательные 20 лет, которые мы провели вместе. Никогда этого не забуду", — отметил Евгений.
Он также отметил, что никогда не забудет Питтсбург и «Пингвинс».
«Это особенное место для меня, для моей семьи. Мой сын родился здесь. Дело не только в хоккее. Это город, болельщики. Это друзья. Здесь много воспоминаний. Я никогда этого не забуду», — добавил форвард.