Малкин о Кросби и Летанге: «Надеюсь, мы сыграем вместе еще один сезон, а если нет, у меня будут замечательные 20 лет, которые мы провели вместе. Никогда этого не забуду»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги сезона-2025/26.

Источник: Спортс‘’

Клуб завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне, проиграв «Филадельфии» в первом раунде (2−4 в серии).

Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее Малкин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Если не в “Питтсбурге”, то в какой-нибудь другой команде».

"У нас был отличный сезон. Сложный плей-офф. Мы чувствуем, что заслуживали немного большего, но я считаю, что мы играли очень хорошо. Конечно, мы не очень довольны, проиграли в первом раунде. Но я хочу поблагодарить всех — тренеров, персонал, они отлично работали весь сезон.

Трудно говорить сейчас после поражения, но, опять же, я думаю, что сезон был хорошим, потому что мы прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Мы надеемся, что в следующем сезоне будем играть лучше", — сказал Малкин.

Малкин также высказался о том, что у него была возможность снова сыграть в плей-офф вместе с Сидни Кросби и Крисом Летангом.

«Теперь я хочу большего (улыбается). Играть в плей-офф — это совсем другие эмоции. Болельщики просто сумасшедшие. На первой игре против “Филадельфии” во время разминки, наверное, уже было 18 000 человек (на PPG Paints Arena). Я точно хочу сыграть еще».

Для меня это особенные два парня. Мы много играли вместе. Мы не рады поражению, но мы старались бороться в каждой игре. Иногда проигрываешь, но, опять же, эти два особенных парня, я надеюсь, мы сыграем вместе еще один сезон, а если нет, то у меня будут замечательные 20 лет, которые мы провели вместе. Никогда этого не забуду", — отметил Евгений.

Он также отметил, что никогда не забудет Питтсбург и «Пингвинс».

«Это особенное место для меня, для моей семьи. Мой сын родился здесь. Дело не только в хоккее. Это город, болельщики. Это друзья. Здесь много воспоминаний. Я никогда этого не забуду», — добавил форвард.

