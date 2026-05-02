Фетисов о «Тед Линдсей Эворд»: «Кучеров набрал меньше очков, чем Макдэвид, но он ведь и меньше матчей сыграл. Это игроки примерно одного склада, но Никита мне нравится больше»

Приз вручается лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ по версии профсоюза хоккеистов.
В тройку претендентов вошли Никита Кучеров («Тампа»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе»).
"Никита Кучеров вполне может быть признан лучшим хоккеистом регулярного чемпионата НХЛ. Он набрал меньше очков, чем Макдэвид, но Никита ведь и меньше матчей сыграл, чем его конкурент.
Это игроки примерно одного склада, но мне Кучеров нравится больше", — сказал Фетисов.
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.