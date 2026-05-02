Ротенберг посетил премьеру фильма «Соединяя берега»: «Такие фильмы мотивируют заниматься спортом, доказывают, что при дисциплине и сильной команде можно преодолевать любые испытания»

«Побывал на премьере фильма “Соединяя берега”. Фильм рассказывает о том, как участники движения “Здоровое Отечество”, сильнейшие триатлонисты Дальнего Востока, первыми в истории преодолели вплавь пролив Невельского длиной 7,5 километра, показав настоящую силу духа, характер и готовность идти до конца даже в самых сложных условиях.
Такие фильмы особенно важны сегодня. Они мотивируют заниматься спортом, работать над собой, учат не сдаваться и доказывают, что при желании, дисциплине и сильной команде можно преодолевать любые испытания", — написал Ротенберг.