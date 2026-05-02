Кросби о будущем Малкина: «Я хотел бы продолжить играть с ним. Посмотрим, что будет. Это непросто»

«Пингвинс» завершили сезон, уступив «Филадельфии» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2−4). Контракт Малкина рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее росиянин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Если не в “Питтсбурге”, то в какой-нибудь другой команде».
"Это непросто. Посмотрим, что будет. Мы играем вместе так долго.
Думаю, очевидно, что я хотел бы играть с ним еще дольше, так что посмотрим, что будет.
Думаю, совершенно ясно, что я хотел бы продолжить играть с ним", — сказал Кросби.
