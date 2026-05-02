Шуми Бабаев: «Ткачев делает все, чтобы вывести “Металлург” в финал. Каждую игру делает миллион передач, посмотрите, сколько проводит силовых приемов и как он бьется»

— Такое ощущение, что в игре Ткачева что‑то сломалось в серии с «Ак Барсом», согласны?
— А что сломалось? Он каждую игру делает миллион передач, и вы это видите. Считаю, что он отлично играет, все делает — посмотрите, сколько Владимир проводит силовых приемов и как он бьется.
Ткачев всем своим видом показывает, что хочет попасть в следующий раунд. По разговорам с ним и его игре прекрасно вижу, что Ткачев делает все, что может. Пока ребята не могут забить с его передач, но это не будет длиться вечно.
Серия‑то равная плюс‑минус. Там абсолютно равные соперники и пока еще ничего не ясно, — сказал Шуми Бабаев до 4-го матча, завершившегося победой казанцев (4:1).