Кучеров без очков в 6-м матче с «Монреалем»: 6 бросков в створ, 9 мимо (1 — в штангу), 4 потери и малый штраф в овертайме за 22:50

В 6 играх в текущем плей-офф НХЛ у 32-летнего россиянина 6 (1+5) баллов при полезности «+3». Он не набрал баллов в двух последних матчах в серии.
Сегодня Кучеров (22:50, 5:10 — в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. Он 6 раз бросил в створ ворот, 9 раз не попал в него (1 из этих бросков — в штангу), а еще 2 попытки броска были заблокированы.
Кроме того, у Никиты 1 силовой прием, 1 перехват и 4 потери. В овертайме он получил малый штраф за подножку.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.