Василевский вышел на чистое 1-е место среди российских вратарей по шатаутам в плей-офф НХЛ (8). Он обогнал Набокова

Для 31-летнего россиянина шатаут в плей-офф НХЛ стал 8-м за карьеру (в 126 играх).
Он вышел на чистое первое место по числу сухих игр в кубковых встречах среди российских вратарей, обогнав Евгения Набокова (7 в 86).
Третье место делят Николай Хабибулин и Сергей Бобровский («Флорида») — у обоих по 6 (в 72 и 117 играх соответственно).
Среди действующих вратарей лиги у Василевского лучший результат (если не считать Джонатана Куика из «Рейнджерс» с 10 шатаутами и Кэри Прайса с 8 — их контракты формально еще действуют, но первый уже объявил о завершении карьеры, второй де-факто завершил ее в 2022 году).
В топ-10 в истории входят Мартин Бродер (24 в 205), Патрик Руа (23 в 247), Кертис Джозеф (16 в 133), Марк-Андре Флери (16 в 170), Клинт Бенедикт (15 в 48), Крис Осгуд (15 в 129), Жак Плант (14 в 112), Доминик Гашек (14 в 119, европейский рекорд), Эд Белфор (14 в 161) и Тюрк Брода (13 в 101).