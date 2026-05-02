Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
0
:
Вегас
2
Все коэффициенты
П1
38.00
X
8.00
П2
1.44
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.90
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2

Задоров завершил серию с «Баффало» с 37 минутами штрафа в 6 матчах. Это наибольший показатель в текущем плей-офф

Защитник «Бостона» Никита Задоров принял участие в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (1:4, 2−4).

30-летний россиянин завершил серию с 1 (0+1) очком в 6 играх при полезности «минус 1», 6 бросках в створ и среднем времени на льду 19:35.

Он разделил 3-е место в команде по числу силовых приемов (19) и стал 5-м по блокам (7).

Кроме того, Задоров получил 37 минут штрафа — это наибольший результат во всем текущем плей-офф. На втором месте оказался форвард «Сэйбрс» Зак Бенсон (28).

Задоров набрал больше всех минут штрафа в регулярке НХЛ — 152. Защитник «Бостона» выиграл этот зачет во 2-м сезоне подряд, обновив личный рекорд.