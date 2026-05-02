Задоров завершил серию с «Баффало» с 37 минутами штрафа в 6 матчах. Это наибольший показатель в текущем плей-офф

30-летний россиянин завершил серию с 1 (0+1) очком в 6 играх при полезности «минус 1», 6 бросках в створ и среднем времени на льду 19:35.
Он разделил 3-е место в команде по числу силовых приемов (19) и стал 5-м по блокам (7).
Кроме того, Задоров получил 37 минут штрафа — это наибольший результат во всем текущем плей-офф. На втором месте оказался форвард «Сэйбрс» Зак Бенсон (28).
Задоров набрал больше всех минут штрафа в регулярке НХЛ — 152. Защитник «Бостона» выиграл этот зачет во 2-м сезоне подряд, обновив личный рекорд.