«Вегас» выбил «Юту» (4−2) и сыграет с «Анахаймом» во 2-м раунде плей-офф. Марнер набрал 2+1 в 6-м матче серии с «Мамонтом»

«Вегас» обыграл «Юту» (5:1) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и завершил ее в свою пользу (4−2).
Форвард «рыцарей» Митч Марнер стал автором победной шайбы. Всего он набрал 3 (2+1) очка.
Во втором раунде «Голден Найтс» сыграют с «Анахаймом», ранее выбившим «Эдмонтон» (4−2). Это будет первая в истории встреча команд в плей-офф.