Впервые за последние 6 лет в 1-м раунде Кубка Стэнли будет только 1 седьмой матч. В нем сыграют «Тампа» и «Монреаль»

Таким образом, число седьмых игр в первом раунде оказалось минимальным за последние 6 лет. В плей-офф-2020, из-за пандемии коронавируса проходившем в «пузырях», их не было вообще. В следующих 5 розыгрышах их каждый раз было не менее двух.
2021 — 2 («Торонто» — «Монреаль» — 3−4, «Вегас» — «Миннесота» — 4−3).
2022 — 5 («Торонто» — «Тампа» — 3−4, «Каролина» — «Бостон» — 4−3, «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4−3, «Калгари» — «Даллас» — 4−3, «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4−3).
2023 — 3 («Бостон» — «Флорида» — 3−4, «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4−3, «Колорадо» — «Сиэтл» — 3−4).
2024 — 2 («Бостон» — «Торонто» — 4−3, «Даллас» — «Вегас» — 4−3).
2025 — 2 («Виннипег» — «Сент-Луис» — 4−3, «Даллас» — «Колорадо» — 4−3).