17:00
Локомотив
:
Авангард
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Эдмонтон
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
Впервые за последние 6 лет в 1-м раунде Кубка Стэнли будет только 1 седьмой матч. В нем сыграют «Тампа» и «Монреаль»

В первом раунде Кубка Стэнли-2026 будет только один седьмой матч. В нем «Тампа» сойдется с «Монреалем» при счете 3−3 в серии.

Таким образом, число седьмых игр в первом раунде оказалось минимальным за последние 6 лет. В плей-офф-2020, из-за пандемии коронавируса проходившем в «пузырях», их не было вообще. В следующих 5 розыгрышах их каждый раз было не менее двух.

2021 — 2 («Торонто» — «Монреаль» — 3−4, «Вегас» — «Миннесота» — 4−3).

2022 — 5 («Торонто» — «Тампа» — 3−4, «Каролина» — «Бостон» — 4−3, «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4−3, «Калгари» — «Даллас» — 4−3, «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4−3).

2023 — 3 («Бостон» — «Флорида» — 3−4, «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4−3, «Колорадо» — «Сиэтл» — 3−4).

2024 — 2 («Бостон» — «Торонто» — 4−3, «Даллас» — «Вегас» — 4−3).

2025 — 2 («Виннипег» — «Сент-Луис» — 4−3, «Даллас» — «Колорадо» — 4−3).