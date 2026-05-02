«Вегас» прошел 1-й раунд плей-офф в 6 из 9 своих сезонов в НХЛ. Клуб выиграл 13 серий в первых 8 кубковых кампаниях — больше было только у «Айлендерс» и «Эдмонтона»

«Голден Найтс» прошли первый раунд плей-офф в 6 из 9 своих сезонов в НХЛ (дебютный — 2017/18). При этом в четырех случаях они прошли и 2-й раунд (2018 — финал, 2020 — финал конференции, 2021 — полуфинал, 2023 — Кубок Стэнли).
За время выступления в лиге «рыцари» только один раз не попали в плей-офф (2021/22). Из 8 их кубковых кампаний в первом раунде завершились только 2 (2019 — проиграли «Сан-Хосе», 2024 — «Далласу», причем в обоих случаях со счетом 3−4).
В общей сложности «Вегас» выиграл уже 13 серий плей-офф. Только у двух команд в истории лиги было больше побед в сериях в первых для них 8 розыгрышах плей-офф — это «Айлендерс» (19) и «Эдмонтон» (17).
Напомним, что во втором раунде команда под руководством Джона Тортореллы сыграет с «Анахаймом».