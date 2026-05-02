Матч-центр
17:00
Локомотив
:
Авангард
П1
2.30
X
3.90
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Эдмонтон
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
«Вегас» прошел 1-й раунд плей-офф в 6 из 9 своих сезонов в НХЛ. Клуб выиграл 13 серий в первых 8 кубковых кампаниях — больше было только у «Айлендерс» и «Эдмонтона»

«Вегас» выбил «Юту» (4−2) в первом раунде Кубка Стэнли, выиграв шестой матч серии (5:1).

«Голден Найтс» прошли первый раунд плей-офф в 6 из 9 своих сезонов в НХЛ (дебютный — 2017/18). При этом в четырех случаях они прошли и 2-й раунд (2018 — финал, 2020 — финал конференции, 2021 — полуфинал, 2023 — Кубок Стэнли).

За время выступления в лиге «рыцари» только один раз не попали в плей-офф (2021/22). Из 8 их кубковых кампаний в первом раунде завершились только 2 (2019 — проиграли «Сан-Хосе», 2024 — «Далласу», причем в обоих случаях со счетом 3−4).

В общей сложности «Вегас» выиграл уже 13 серий плей-офф. Только у двух команд в истории лиги было больше побед в сериях в первых для них 8 розыгрышах плей-офф — это «Айлендерс» (19) и «Эдмонтон» (17).

Напомним, что во втором раунде команда под руководством Джона Тортореллы сыграет с «Анахаймом».