Сергачев завершил серию с «Вегасом» с 0+5 в 6 матчах при 27:25 в среднем на льду. Он стал лидером «Юты» по блокам (15)

27-летний россиянин завершил серию с 5 (0+5) очками в 6 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 27:25.
Он разделил первое место в команде по баллам за результативность с 5 игроками. Кроме того, стал единоличным лидером по числу блокированных бросков (15). По потерям (12) — разделил первенство с Нэйтом Шмидтом.
Сегодня Сергачев (22:28, 4:54 — в большинстве, 0:57 — в меньшинстве) завершил игру с полезностью «минус 1». У него 2 броска в створ, 2 силовых приема, 2 блока и 4 потери.