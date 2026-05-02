Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.90
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
03.05
Металлург Мг
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2

Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по играм в плей-офф НХЛ (158), обогнав Дацюка. Василевский (126) идет 10-м

Форвард «Тампы» Никита Кучеров принял участие в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (1:0 ОТ, 3−3).

Он стал для 32-летнего россиянина 158-м в плей-офф НХЛ за карьеру. Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по этому показателю, обогнав Павла Дацюка (157).

В топ-10 среди россиян в этом розыгрыше также вошли форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко и вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский.

На данный момент список выглядит так:

1−2. Сергей Федоров, Евгений Малкин («Питтсбург») — по 183 игры;

3. Сергей Зубов — 164;

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 161;

5. Никита Кучеров* («Тампа») — 158;

6. Павел Дацюк — 157;

7. Игорь Ларионов — 150;

8. Сергей Гончар — 141;

9. Владимир Тарасенко* («Миннесота») — 127;

10. Андрей Василевский* («Тампа») — 126.

*Продолжают выступление в текущем плей-офф.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше