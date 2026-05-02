Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по играм в плей-офф НХЛ (158), обогнав Дацюка. Василевский (126) идет 10-м

Он стал для 32-летнего россиянина 158-м в плей-офф НХЛ за карьеру. Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по этому показателю, обогнав Павла Дацюка (157).
В топ-10 среди россиян в этом розыгрыше также вошли форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко и вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский.
На данный момент список выглядит так:
1−2. Сергей Федоров, Евгений Малкин («Питтсбург») — по 183 игры;
3. Сергей Зубов — 164;
4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 161;
5. Никита Кучеров* («Тампа») — 158;
6. Павел Дацюк — 157;
7. Игорь Ларионов — 150;
8. Сергей Гончар — 141;
9. Владимир Тарасенко* («Миннесота») — 127;
10. Андрей Василевский* («Тампа») — 126.
*Продолжают выступление в текущем плей-офф.