Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
03.05
Металлург Мг
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2

Алексей Протас: «Овечкин еще долго мог бы играть в НХЛ, хоть до 50 лет. Желания у него много, он всегда заряжен и хочет побеждать. Но самое главное — семья и здоровье»

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас высказался о будущем капитана команды Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Читал в прессе, что яркий дебют брата и Хатсона может подтолкнуть нашего капитана к продлению контракта с “Вашингтоном”. Но не думаю, что это определяющий фактор, который повлияет на решение Александра Михайловича оставаться в НХЛ или нет. На мой взгляд, есть факторы гораздо важнее. Прежде всего это семья и его здоровье, а уже потом то, как он видит будущее команды.

Согласен, что Коул с Ильей многообещающе начали карьеры в НХЛ, сразу же став показывать серьезный результат. Но опять-таки для них это только начало, парням нужно много работать. Для Илюхи будет очень важным предстоящее лето. Он должен приехать в кэмп подготовленным и показать, что достоин места в основном составе. Благо брат уже прочувствовал на себе уровень, к которому нужно стремиться.

Посмотрим, что решит Александр Михайлович. Остается только ждать лета, когда он пообещал определиться. Несомненно, в клубе с уважением отнесутся к любому его решению.

Я могу только добавить, что Овечкин еще долго мог бы играть в НХЛ. Хоть до 50 лет. Желания у него много, он всегда очень заряжен и хочет побеждать. Но опять-таки самое главное — семья и здоровье.

Мне кажется, многие спортсмены, особенно такого уровня, хотели бы уйти, скажем так, на пенсию максимально здоровыми. И когда у тебя это получается с такой долгой карьерой — это серьезное достижение", — считает Протас.

Эллиотт Фридман: «Илья Протас и Хатсон — причины, по которым Овечкин может задуматься о продлении контракта с “Вашингтоном”. Он хочет быть в команде, которая может чего-то добиться».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше