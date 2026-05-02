Алексей Протас: «Овечкин еще долго мог бы играть в НХЛ, хоть до 50 лет. Желания у него много, он всегда заряжен и хочет побеждать. Но самое главное — семья и здоровье»

40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
«Читал в прессе, что яркий дебют брата и Хатсона может подтолкнуть нашего капитана к продлению контракта с “Вашингтоном”. Но не думаю, что это определяющий фактор, который повлияет на решение Александра Михайловича оставаться в НХЛ или нет. На мой взгляд, есть факторы гораздо важнее. Прежде всего это семья и его здоровье, а уже потом то, как он видит будущее команды.
Согласен, что Коул с Ильей многообещающе начали карьеры в НХЛ, сразу же став показывать серьезный результат. Но опять-таки для них это только начало, парням нужно много работать. Для Илюхи будет очень важным предстоящее лето. Он должен приехать в кэмп подготовленным и показать, что достоин места в основном составе. Благо брат уже прочувствовал на себе уровень, к которому нужно стремиться.
Посмотрим, что решит Александр Михайлович. Остается только ждать лета, когда он пообещал определиться. Несомненно, в клубе с уважением отнесутся к любому его решению.
Я могу только добавить, что Овечкин еще долго мог бы играть в НХЛ. Хоть до 50 лет. Желания у него много, он всегда очень заряжен и хочет побеждать. Но опять-таки самое главное — семья и здоровье.
Мне кажется, многие спортсмены, особенно такого уровня, хотели бы уйти, скажем так, на пенсию максимально здоровыми. И когда у тебя это получается с такой долгой карьерой — это серьезное достижение", — считает Протас.
Эллиотт Фридман: «Илья Протас и Хатсон — причины, по которым Овечкин может задуматься о продлении контракта с “Вашингтоном”. Он хочет быть в команде, которая может чего-то добиться».