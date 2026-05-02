Летанг об игре с Малкиным и Кросби: «Мы очень близки, я, Джино, Сид. Просто хочется, чтобы все так и продолжалось»

Клуб завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне, проиграв «Филадельфии» в первом раунде (2−4 в серии).
Срок соглашения 39-летнего Малкина с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Если не в “Питтсбурге”, то в какой-нибудь другой команде».
Срок контракта 38-летнего Кросби рассчитан до конца сезона-2026/27. Соглашение 39-летнего Летанг рассчитано до 2028 года.
"Мы все очень близки, я, Джино, Сид. Знаете, просто хочется, чтобы все так и продолжалось.
Ты ничего другого и не знаешь. Ты так сблизился с этими ребятами, что тебе хочется чтобы это продолжалось", — сказал Летанг.
Малкин о Кросби и Летанге: «Надеюсь, мы сыграем вместе еще один сезон, а если нет, у меня будут замечательные 20 лет, которые мы провели вместе. Никогда этого не забуду».
Кросби о Малкине и Летанге: «Они мне как семья. Мы очень давно играем вместе и благодарны за эту возможность. Надеюсь, получится продолжить».