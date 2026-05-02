Сергей Черкас: «Мы все с радостью хотели бы видеть даже 40-летнего Малкина у нас. Он бы мог вернуться в “Металлург”. Может, через год у него поменяется мнение о переезде в КХЛ»

Срок соглашения 39-летнего Малкина с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Не стремлюсь вернуться в КХЛ. Хочу отыграть еще год в НХЛ. Если не в “Питтсбурге”, то в другой команде».
В России нападающий ранее играл за «Металлург», он является воспитанником клуба.
"Все игроки, которые становятся свободными агентами в НХЛ, пытаются заключить контракт с какой-то командой, чтобы максимально остаться там. Если не получается, то кто-то может продолжить карьеру в КХЛ.
Мы все с радостью хотели бы видеть даже 40-летнего Малкина у нас в любой команде. Он бы мог вернуться домой в «Металлург». Может быть, у Евгения через год поменяется мнение о переезде в КХЛ. Все будет зависеть от его желания и здоровья.
Может, он вернется в Россию, как это сделали многие наши звезды, а теперь работают здесь", — сказал Черкас.