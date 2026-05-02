Малкин об игре на позиции крайнего форварда: «Не проблема для меня. В этом сезоне это сработало. Посмотрим, чего захочет тренер»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался об игре на позиции крайнего нападающего.

Источник: Спортс‘’

Большую часть 20-летней карьеры в НХЛ россиянин выступал на позиции центрального форварда, но по ходу этого сезона тренер сместил его на фланг.

"Для меня нормально, если в следующем сезоне начну на фланге. Если тренер Дэн Мьюз захочет использовать меня там и я помогу второму звену, никаких проблем. Для меня это не какие-то радикальные изменения — лишь небольшие нюансы. Думаю, в этом сезоне это сработало, я играл неплохо.

Но посмотрим, чего от меня захочет тренер. Обычно все обсуждается индивидуально — ты разговариваешь с тренером, и он объясняет, какую роль видит для тебя в команде. Для меня это точно не проблема", — сказал Малкин.

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше