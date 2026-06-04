Хоккейный матч Россия — США пройдет летом в Москве. Кто будет играть?

«Никакие переговоры по матчу не ведутся на данный момент. Было бы здорово, конечно. Но много чего было бы здорово. И в Олимпиаде участвовать тоже было бы здорово. Все ждут момента, когда нас допустят», — цитирует Морозова ТАСС.