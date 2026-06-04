Хоккейный матч Россия — США пройдет летом в Москве. Кто будет играть?

Глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи 4 июля во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил о проведении в Москве товарищеского матча между хоккейными командами России и США. Но капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и других звезд НХЛ ждать не стоит — встреча вообще состоится без профессиональных игроков.
Матч между торгово-промышленными палатами
Заявление прозвучало в рамках сессии «Россия — США: диалог культур» на ПМЭФ. Матч в Москве станет первым подобным событием, приуроченным к празднованию 250-летия Штатов.
«Проведем хоккейный матч, чтобы отпраздновать 250-летие США. Надеемся, что мы таким образом поспособствуем таянию льда, который возник между нами», — сказал Эйджи.
Игра пройдет 1 июля в Москве. И тут же у многих возник вопрос по составу участников. Вскоре агент Овечкина Глеб Чистяков заявил ТАСС, что лучшего снайпера в истории НХЛ на этом мероприятии точно не будет.
Затем первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова раскрыла, кто примет участие.
«Я знаю, что планируется, обсуждается сейчас хоккейный матч между торгово-промышленными палатами Америки и России, такой вот дружественный», — приводит ее слова ТАСС.
По словам депутата, хоккейный матч мог бы стать поводом для визита американских конгрессменов в Россию, который ранее обсуждался на встрече парламентариев двух стран в США.
«Кто знает, может, приедут поболеть как раз», — добавила она.
С чего все началось?
Разговоры о возможном хоккейном матче между Россией и США начались весной прошлого года. Тогда президент РФ Владимир Путин предложил главе Белого дома Дональду Трампу организовать встречу между командами НХЛ и КХЛ — американский лидер идею поддержал.
Но уже на следующий день комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн отметил, что ничего не знает об этой задумке.
«Я не собираюсь строить догадки или что-то в этом роде», — приводил его слова инсайдер Эллиотт Фридман.
За год ничего не поменялось. После заявления Эйджи президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что на данный момент никаких обсуждений не идет, хотя сама идея выглядит привлекательной.
«Никакие переговоры по матчу не ведутся на данный момент. Было бы здорово, конечно. Но много чего было бы здорово. И в Олимпиаде участвовать тоже было бы здорово. Все ждут момента, когда нас допустят», — цитирует Морозова ТАСС.
Выставочные матчи между командами из КХЛ и НХЛ уже проходили в 2008—2010 годах. Тогда магнитогорский «Металлург» в Берне встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4), СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» на своей площадке уступило «Финиксу» (1:3).
Максим Клементьев