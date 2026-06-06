Алексей Василевский: «Салават» катастрофически начал сезон, но пришли Ремпал, Кузнецов. Они внесли большой вклад. Мы зашли в плей-офф, прошли такой богатый клуб, как «Автомобилист»

Сегодня клуб объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта.
— Как вы оцените этот сезон «Салавата Юлаева»? Команда начинала его на последнем месте на Востоке, но дошла до второго раунда Кубка Гагарина.
— Сезон мы начали катастрофически. Но потом пришли и Шелдон Ремпал, и Женя Кузнецов. Эти ребята внесли большой вклад в командное дело. Мы зашли в плей-офф даже с пятого места.
Классно, что мы так поднялись, да и прошли в первом раунде такой богатый клуб, как «Автомобилист». Это большое достижение.
И этот сезон можно занести в актив ребятам, которые, в частности, пришли из ВХЛ — как тот же Макс Кузнецов. Они раскрылись с хорошей стороны. Им очень важно в том же духе продолжать и дальше показывать хороший хоккей, — сказал Василевский.