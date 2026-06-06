Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

Алексей Василевский: «Салават» катастрофически начал сезон, но пришли Ремпал, Кузнецов. Они внесли большой вклад. Мы зашли в плей-офф, прошли такой богатый клуб, как «Автомобилист»

Защитник Алексей Василевский оценил результаты «Салавата Юлаева» в сезоне-2025/26.

Сегодня клуб объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта.

— Как вы оцените этот сезон «Салавата Юлаева»? Команда начинала его на последнем месте на Востоке, но дошла до второго раунда Кубка Гагарина.

— Сезон мы начали катастрофически. Но потом пришли и Шелдон Ремпал, и Женя Кузнецов. Эти ребята внесли большой вклад в командное дело. Мы зашли в плей-офф даже с пятого места.

Классно, что мы так поднялись, да и прошли в первом раунде такой богатый клуб, как «Автомобилист». Это большое достижение.

И этот сезон можно занести в актив ребятам, которые, в частности, пришли из ВХЛ — как тот же Макс Кузнецов. Они раскрылись с хорошей стороны. Им очень важно в том же духе продолжать и дальше показывать хороший хоккей, — сказал Василевский.