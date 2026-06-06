Кустурица о том, хочет ли снять фильм об Овечкине: «Да, я бы хотел»

В апреле 2025 года россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по числу голов в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас в активе Овечкина 929 шайб в регулярках.
С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).
«Да, я бы хотел», — сказал режиссер.
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