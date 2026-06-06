Роман Ротенберг: «Здорово, что Хартли остался в нашем хоккее. Мы обсуждаем развитие “Красной машины” как идеологии, программы, академии. Будем советоваться с ним по сборной России»

Это здорово, что Боб Хартли остался в «Локомотиве» и в нашем хоккее. Он может внести огромный вклад и помощь. Я знаю много канадцев и американцев — и он сильно от них отличается тем, что очень любит хоккей и глубоко уважает нашу страну. У него огромное уважение к нашим великим легендам, он помнит великое противостояние СССР — Канада.