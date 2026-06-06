Роман Ротенберг: «Здорово, что Хартли остался в нашем хоккее. Мы обсуждаем развитие “Красной машины” как идеологии, программы, академии. Будем советоваться с ним по сборной России»

Канадец покинул пост главного тренера клуба после победы в Кубке Гагарина-2026. «У меня очень близкие отношения с Бобом Хартли, мы постоянно общаемся и дружим. Он серьезный специалист и очень любит хоккей. Хартли действительно поможет “Локомотиву” и нашему хоккею в целом. У него много идей, и мы их обсуждаем.
Он мне в целом очень сильно помогает: мы советуемся по хоккею, у нас теплые отношения, мы всегда на связи. У него сын тренирует, его внуки играют, и он живет хоккеем — мы можем часами обсуждать этот спорт.
Это здорово, что Боб Хартли остался в «Локомотиве» и в нашем хоккее. Он может внести огромный вклад и помощь. Я знаю много канадцев и американцев — и он сильно от них отличается тем, что очень любит хоккей и глубоко уважает нашу страну. У него огромное уважение к нашим великим легендам, он помнит великое противостояние СССР — Канада.
Мы обсуждаем развитие «Красной машины» как идеологии, программы, академии, в нашей академии. Это мы с ним обсуждали, и, возможно, он даже потренирует наших детей. Также будем советоваться с ним по сборной России и обсуждать развитие. Это абсолютно точно — для нас это серьезный актив с точки зрения нашего хоккея в целом", — заявил Ротенберг.