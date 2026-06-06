Губернатор Пермского края о клубе в КХЛ: «Давайте посмотрим, как будет ощущать себя “Молот”, достроим арену. Если будет уверенность и хорошие партнеры, почему бы и нет?»

Давайте достроим арену. Посмотрим, как себя будет ощущать «Молот» — клуб ВХЛ. Это ведь тоже надо осознать, как сделать большой шаг вперед — в КХЛ. Это и эмоционально сложно, они должны не подвести своих болельщиков. Вот если будет уверенность и хорошие партнеры, которых мы будем искать и с ними работать — в принципе, почему бы и нет? Все реально, — сказал Махонин.