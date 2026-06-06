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Губернатор Пермского края о клубе в КХЛ: «Давайте посмотрим, как будет ощущать себя “Молот”, достроим арену. Если будет уверенность и хорошие партнеры, почему бы и нет?»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о возможном вступлении местной команды в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Источник: Спортс‘’

Пермский «Молот» выступает в Olimpbet ВХЛ и является фарм-клубом «Локомотива».

— Как идет строительство «Пермь-Арены»?

— Идет полным ходом. Можно сказать с осторожностью — с опережением графика. Уже заканчивается монтаж всех потолочных балок. Монтируются утепление, кровля, внутренние перегородки. Фактически к концу лета мы перейдем к чистовой отделке объекта. Это не может не радовать.

Почему важна эта арена — Пермь получает еще один крупнейший объект, который можно сертифицировать для проведения всех соревнований, включая Олимпиаду. Понятно, что у нас есть намоленный дворец спорта «Молот». Мы его приводим в порядок, отремонтировали все раздевалки, привели все в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Последний этап — отремонтировать холлы, и это тоже будет современная замечательная арена.

В итоге — семитысячник «Молот», на 10500 зрителей «Пермь-Арена». В новом дворце — два льда. Там будут и хоккей, и баскетбол, и фигурное катание. Почему два льда — для разминок фигуристов. А второй лед предусматривает еще трибуны на 500 человек. Там можно в любое время проводить детские соревнования. Это добавляет дополнительную функциональность.

Боюсь сглазить, мы не торопимся. Но надеюсь, что в следующем году пригласим вас на церемонию открытия.

— С такой «Пермь-Ареной» можно и на вступление в КХЛ замахнуться. Есть такие мысли?

— Конечно, в Перми очень большие хоккейные амбиции. Как и ожидания болельщиков. Я просто привык так — если за что-то беремся, то надо все выверить, посчитать и прикинуть. Не хочется что-то говорить, а потом не сделать.

Давайте достроим арену. Посмотрим, как себя будет ощущать «Молот» — клуб ВХЛ. Это ведь тоже надо осознать, как сделать большой шаг вперед — в КХЛ. Это и эмоционально сложно, они должны не подвести своих болельщиков. Вот если будет уверенность и хорошие партнеры, которых мы будем искать и с ними работать — в принципе, почему бы и нет? Все реально, — сказал Махонин.