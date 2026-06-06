Защитник «Вегаса» Макнэбб вернулся в расположение команды, его участие в следующих играх финала Кубка Стэнли под вопросом. Он получил шайбой в лицо во 2-м матче

Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла подтвердил, что 35-летний защитник отправится вместе с командой в Лас-Вегас, где состоятся третий и четвертый матчи финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1−1 после двух игр).
Во втором матче 35-летний канадец получил шайбой в лицо после броска форварда «Харрикейнс» Николая Элерса (скорость броска составила 140 км/ч по данным лиги). Сообщалось, что игрок был доставлен в больницу.
Его статус остается неопределенным, так как никаких других подробностей о его состоянии Торторелла не сообщил.
В текущем плей-офф НХЛ у Брэйдена 7 (1+6) очков в 17 играх при полезности «+10» и среднем времени на льду 19:59.