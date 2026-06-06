Защитник «Вегаса» Макнэбб вернулся в расположение команды, его участие в следующих играх финала Кубка Стэнли под вопросом. Он получил шайбой в лицо во 2-м матче

Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла подтвердил, что 35-летний защитник отправится вместе с командой в Лас-Вегас, где состоятся третий и четвертый матчи финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1−1 после двух игр).