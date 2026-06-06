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Чайка о беседах с Мэттьюсом: «Я увидел довольного капитана. Он хочет побеждать с “Торонто”, и это соответствует нашим планам»

Генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка рассказал о своих встречах с капитаном команды — форвардом Остоном Мэттьюсом.

У 28-летнего игрока остается еще 2 года по контракту с кэпхитом 13,25 миллиона долларов. После этого он может стать неограниченно свободным агентом.

"Мы провели несколько бесед с ним и его представителями, и я увидел довольного капитана.

Он очень гордится тем, что является капитаном «Торонто». Остон хочет побеждать вместе с командой, и это соответствует нашим планам", — сообщил Чайка.

Мэттьюс провел позитивную встречу с руководством «Торонто», сообщил Фридман: «Он дал понять, что хочет побеждать с командой. Сейчас отношения между сторонами хорошие».