Чайка о беседах с Мэттьюсом: «Я увидел довольного капитана. Он хочет побеждать с “Торонто”, и это соответствует нашим планам»

У 28-летнего игрока остается еще 2 года по контракту с кэпхитом 13,25 миллиона долларов. После этого он может стать неограниченно свободным агентом.
"Мы провели несколько бесед с ним и его представителями, и я увидел довольного капитана.
Он очень гордится тем, что является капитаном «Торонто». Остон хочет побеждать вместе с командой, и это соответствует нашим планам", — сообщил Чайка.
Мэттьюс провел позитивную встречу с руководством «Торонто», сообщил Фридман: «Он дал понять, что хочет побеждать с командой. Сейчас отношения между сторонами хорошие».