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Марнер занял 4-е место в голосовании на «Селки Трофи», Джордан Стаал — 5-е, Айкел — 7-е, Маккиннон — 19-е, Ничушкин — 25-е. Кросби и Михеев получили по 1 голосу

Форвард «Вегаса» Митч Марнер занял 4-е место в голосовании журналистов, определявших обладателя «Селки Трофи» — приза лучшему оборонительному форварду в сезоне НХЛ.

Голосование состоялось после завершения регулярного чемпионата. Каждый выборщик называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10−7−5−3−1.

Победителем стал капитан «Монреаля» Ник Сузуки (1726 баллов, 151 первое место).

В топ-3 также вошли Энтони Сирелли («Тампа», 467 баллов, 10 первых мест) и Брок Нелсон («Колорадо», 406, 4).

Марнер (356, 3) отстал от третьего места на 50 баллов. Замкнул топ-5 капитан «Каролины» Джордан Стаал (310, 7).

Больше 200 баллов также набрали Шейн Пинто («Оттава», 288, 8) и Джек Айкел («Вегас», 215, 1).

19-е место занял лучший снайпер регулярки Нэтан Маккиннон («Колорадо», 32 балла при 6 упоминаниях).

Среди россиян лучший результат показал Валерий Ничушкин («Колорадо», 25-е место, 16 баллов при 4 упоминаниях).

Добавим, что 29-е место занял Алексей Протас из «Вашингтона» (12 баллов при 2 упоминаниях), 30-е — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (10 баллов — одно первое место).

Вторым россиянином, упомянутым в бюллетенях, стал Илья Михеев из «Чикаго» (3 балла — одно четвертое место).