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Тарасенко занял 46-е место в голосовании на «Леди Бинг» с 8 баллами. Барбашев и Панарин набрали по 3, Капризов — 2

Владимир Тарасенко занял 46-е место в голосовании на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается игроку НХЛ, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Голосование журналистов состоялось после завершения регулярного чемпионата. Каждый выборщик называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10−7−5−3−1.

Победителем стал форвард «Монреаля» Коул Кофилд (776 баллов, 45 первых мест). В тройку также вошли капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар (602, 38) и защитник «Оттавы» Джейк Сэндерсон (585, 28).

Обладатель приза лучшему защитнику сезона («Норрис Трофи») Зак Веренски («Коламбус») занял 4-е место (468, 21 балл).

Среди россиян лучший результат у форварда «Миннесоты» Владимира Тарасенко (8 баллов при 2 упоминаниях).

Также в бюллетенях были упомянуты еще 3 россиянина — форварды Иван Барбашев («Вегас», 3 балла при 1 упоминании), Артемий Панарин («Лос-Анджелес», 3 при 1) и Кирилл Капризов («Миннесота», 2 при 2).

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