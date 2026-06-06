Тарасенко занял 46-е место в голосовании на «Леди Бинг» с 8 баллами. Барбашев и Панарин набрали по 3, Капризов — 2

Голосование журналистов состоялось после завершения регулярного чемпионата. Каждый выборщик называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10−7−5−3−1.
Победителем стал форвард «Монреаля» Коул Кофилд (776 баллов, 45 первых мест). В тройку также вошли капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар (602, 38) и защитник «Оттавы» Джейк Сэндерсон (585, 28).
Обладатель приза лучшему защитнику сезона («Норрис Трофи») Зак Веренски («Коламбус») занял 4-е место (468, 21 балл).
Среди россиян лучший результат у форварда «Миннесоты» Владимира Тарасенко (8 баллов при 2 упоминаниях).
Также в бюллетенях были упомянуты еще 3 россиянина — форварды Иван Барбашев («Вегас», 3 балла при 1 упоминании), Артемий Панарин («Лос-Анджелес», 3 при 1) и Кирилл Капризов («Миннесота», 2 при 2).