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Андрей Коваленко о ЧМ-2026: «Я даже не знаю, кто выиграл. Пока нет России, любой турнир от ИИХФ для нас не существует»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко заявил, что для него ЧМ по хоккею без России не существует.

В этом году сборная России не приняла участие в чемпионате мира в 5-й раз подряд. Чемпионом стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале Швейцарию (1:0 ОТ).

— Готовы подвести итоги чемпионата мира в Швейцарии?

— Итоги? Я даже не знаю, кто выиграл этот чемпионат. Не возникло никакого интереса за ним следить — при том отношении ИИХФ, которое сложилось к России и нашему хоккею.

Здесь у меня та же точка зрения, что у Вячеслава Фетисова. Пока действует запрет России, любой турнир от ИИХФ для нас не существует.

— Но уже принято решение отменить запрет дисциплинарного комитета ИИХФ о недопуске российских сборных. Что об этом решении думаете?

— Как говорится, лед тронулся. Хорошо, что делаются какие-то попытки что-то изменить. Но при этом остаются опасения, что люди, которые нас отстранили, перегруппируются и введут что-то новое. Фантазии им хватит, — сказал Коваленко.

Вячеслав Фетисов: «Зачем нам сейчас нужен ЧМ? Никому не рекомендую его смотреть. Надо развивать КХЛ, поднимать престиж внутреннего чемпионата».