Андрей Коваленко о ЧМ-2026: «Я даже не знаю, кто выиграл. Пока нет России, любой турнир от ИИХФ для нас не существует»

В этом году сборная России не приняла участие в чемпионате мира в 5-й раз подряд. Чемпионом стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале Швейцарию (1:0 ОТ).
— Готовы подвести итоги чемпионата мира в Швейцарии?
— Итоги? Я даже не знаю, кто выиграл этот чемпионат. Не возникло никакого интереса за ним следить — при том отношении ИИХФ, которое сложилось к России и нашему хоккею.
Здесь у меня та же точка зрения, что у Вячеслава Фетисова. Пока действует запрет России, любой турнир от ИИХФ для нас не существует.
— Но уже принято решение отменить запрет дисциплинарного комитета ИИХФ о недопуске российских сборных. Что об этом решении думаете?
— Как говорится, лед тронулся. Хорошо, что делаются какие-то попытки что-то изменить. Но при этом остаются опасения, что люди, которые нас отстранили, перегруппируются и введут что-то новое. Фантазии им хватит, — сказал Коваленко.
Вячеслав Фетисов: «Зачем нам сейчас нужен ЧМ? Никому не рекомендую его смотреть. Надо развивать КХЛ, поднимать престиж внутреннего чемпионата».