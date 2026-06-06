Рябыкин о селекции ЦСКА: «Клуб усиливает проблемные места. Сильный ход с Хайруллиным, у него высокий потенциал по меркам КХЛ»

— Что на неделе отметили для себя в КХЛ?
— Заработал трансферный рынок, пошли переходы. Не могу сказать, что уже есть громкие трансферы, наверное, они еще впереди. Но некоторые переходы выделяются.
— Какие?
— На мой взгляд, сильный ход сделал ЦСКА, когда забрал у СКА снайпера Хайруллина. Может быть, последние годы у него в Санкт-Петербурге не полностью сложились, но его потенциал по меркам КХЛ очень высокий.
Причем Хайруллин — универсальный форвард, который эффективен и в большинстве, и в равных составах, и в меньшинстве.
Вообще селекция ЦСКА мне понятна, усиливаются проблемные места. Хорошее приобретение — еще один форвард-универсал Барак, сохранен Нестеров, в целом укреплена защита, — сказал Рябыкин.