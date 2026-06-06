Фетисов о том, что сезон КХЛ могут сократить при допуске России: «Зачем ради ЧМ останавливать плей-офф, который нужен людям? Сборную можно формировать из выбывших игроков»

— Сезон КХЛ со всех точек зрения сезон положительный. Я считаю, что независимость лиги от всех общественных организаций сегодня уже дает результаты.
— Вы верите, что эта независимость сохранится после того, как сборную России вернут на чемпионат мира?
— Каким образом она может не сохраниться?
— ФХР убедит Минспорта, законодателей вернуть ей контроль над КХЛ под предлогом интересов сборной России, чтобы сезон в лиге заканчивался как раньше в апреле, а все игроки могли тренироваться в Новогорске с национальной командой.
— Так мы не выигрывали чемпионат мира с 2014 года. Помогло то, что КХЛ заканчивала сезон до чемпионата мира? (улыбается) Причем тут это? Ребята, которые приезжали из НХЛ, обычно и так занимали места в сборной тех, кто в КХЛ освобождался раньше. Ну так зачем ради чемпионата мира останавливать плей-офф, который нужен людям?
Они массово ходят сейчас на игры, арены заполняются до отказа. И при этом есть новый формат, при котором сборную можно формировать из тех, кто выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина. Они будут претендовать на поездку на ЧМ наряду с теми, кто выбыл из Кубка Стэнли по итогам первых раундов. Сборные других стран тоже формируются таким образом. Так что нет проблемы здесь.
— Значит, наша сборная может бороться за победу на ЧМ, формируясь так же, как это делают Канада, США, Швеция?
— Таков современный хоккей. Нету месячных сборов, нету специальной подготовки. На ту же Олимпиаду последнюю, насколько я понимаю, все, кто участвовал, просто сели в самолет и полетели в Италию. Просто тренер должен заранее понимать, кого он будет выбирать, в какой хоккей играть, какую тактику использовать, — сказал Фетисов.