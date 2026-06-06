Фетисов о том, что сезон КХЛ могут сократить при допуске России: «Зачем ради ЧМ останавливать плей-офф, который нужен людям? Сборную можно формировать из выбывших игроков»

Они массово ходят сейчас на игры, арены заполняются до отказа. И при этом есть новый формат, при котором сборную можно формировать из тех, кто выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина. Они будут претендовать на поездку на ЧМ наряду с теми, кто выбыл из Кубка Стэнли по итогам первых раундов. Сборные других стран тоже формируются таким образом. Так что нет проблемы здесь.