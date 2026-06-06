Морозов об Овечкине: «Желаю ему сил, здоровья и принять правильное решение: остаться в НХЛ или вернуться в КХЛ»

40-летний капитан «Вашингтона» заявлял, что этим летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
"Желаю ему сил и здоровья и принять правильное решение: остаться в НХЛ или вернуться в КХЛ.
Он сам сказал, что летом на семейном совете он поговорит со своей семьей, и это будет только его решение, где продолжить карьеру или вообще завершить ее.
Поэтому давайте дождемся, что Александр решит, а потом уже будем думать, что было бы лучше", — сказал Морозов.
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