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Морозов об Овечкине: «Желаю ему сил, здоровья и принять правильное решение: остаться в НХЛ или вернуться в КХЛ»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о карьерной ситуации Александра Овечкина.

40-летний капитан «Вашингтона» заявлял, что этим летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

"Желаю ему сил и здоровья и принять правильное решение: остаться в НХЛ или вернуться в КХЛ.

Он сам сказал, что летом на семейном совете он поговорит со своей семьей, и это будет только его решение, где продолжить карьеру или вообще завершить ее.

Поэтому давайте дождемся, что Александр решит, а потом уже будем думать, что было бы лучше", — сказал Морозов.

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