Меркольяно о Ларкине: «буду крайне удивлен, если “Рейнджерс” не позвонят насчет него. Клуб заинтересован в большой сделке и намерен использовать связи, наработанные в сборной США»

Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что 29-летний форвард запросил обмен из «Ред Уингс».
Срок соглашения игрока с кэпхитом 8,7 млн долларов рассчитан до конца сезона-2030/31. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.
«Я буду крайне удивлен, если “Рейнджерс” не позвонят насчет него. Возможно, это уже произошло. Я считаю, что они уже интересовались им раньше и хотели бы заполучить его.
Я уже несколько недель говорю, что «Рейнджерс» заинтересованы в крупной сделке. Также я слышал, что они попытаются использовать связи, наработанные в сборной США, если представится такая возможность", — написал Меркольяно.
Он также предположил, что со стороны клуба из Нью-Йорка в сделку могут быть включены Винсент Трочек или Алексис Лафреньер, а также выбор в 1-м раунде драфта НХЛ.
Ларкин в этом году выиграл золотую медаль Олимпиады-2026 в составе сборной США. Ее возглавлял главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан, а генеральный менеджер клуба Крис Друри входил в управленческий штаб.