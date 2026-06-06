Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

Меркольяно о Ларкине: «буду крайне удивлен, если “Рейнджерс” не позвонят насчет него. Клуб заинтересован в большой сделке и намерен использовать связи, наработанные в сборной США»

Журналист Винс Меркольяно считает, что «Рейнджерс» включатся в борьбу за капитана «Детройта» Дилана Ларкина.

Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что 29-летний форвард запросил обмен из «Ред Уингс».

Срок соглашения игрока с кэпхитом 8,7 млн долларов рассчитан до конца сезона-2030/31. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

«Я буду крайне удивлен, если “Рейнджерс” не позвонят насчет него. Возможно, это уже произошло. Я считаю, что они уже интересовались им раньше и хотели бы заполучить его.

Я уже несколько недель говорю, что «Рейнджерс» заинтересованы в крупной сделке. Также я слышал, что они попытаются использовать связи, наработанные в сборной США, если представится такая возможность", — написал Меркольяно.

Он также предположил, что со стороны клуба из Нью-Йорка в сделку могут быть включены Винсент Трочек или Алексис Лафреньер, а также выбор в 1-м раунде драфта НХЛ.

Ларкин в этом году выиграл золотую медаль Олимпиады-2026 в составе сборной США. Ее возглавлял главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан, а генеральный менеджер клуба Крис Друри входил в управленческий штаб.