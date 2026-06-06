Отец Илона Маска об Овечкине: «Очень-очень большая личность в Америке. Практически невозможно получить билеты. Ты должен знать человека, который знает человека»

"Он очень-очень большая личность в Америке.
Практически невозможно получить билеты, чтобы попасть туда [на игру]. Практически невозможно. Ты должен знать человека, который знает человека, и так далее", — сказал Эррол Маск.
Российский хоккеист провел 21 сезон в НХЛ. Он является лучшим снайпером в истории лиги. В его активе 1687 (929+758) очков в 1573 матчах в регулярных чемпионатах.
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