Бэйли об Овечкине как лучшем голеадоре в истории хоккея: «Интересно, почему Хоу не получает признание за 8 сезонов в WHA. Особенно если Ягру отдают должное за голы в чешской лиге»

1 апреля Овечкин забил два гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:4). Тогда в его активе стало 1107 шайб. Александр обошел Яромира Ягра, на счету которого 1106 голов.
— Благодаря дублю в ворота «Филадельфии» Овечкин обогнал Ягра и стал лучшим голеадором в истории хоккея (с учетом голов за национальную команду и в главных хоккейных лигах). Вы знали об этом? Примечательно, что Гретцки — третий в этом списке.
— Я не знал этого. Интересно узнать, какое место в этом списке занимает Горди Хоу.
— По имеющейся у меня информации, Горди — четвертый.
— Мне интересно, почему Хоу не получает признание за семь сезонов во Всемирной хоккейной ассоциации (WHA).
Особенно если Ягру отдают должное за голы в чешской лиге, — сказал Билл Дэйли.