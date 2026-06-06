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Бэйли об Овечкине как лучшем голеадоре в истории хоккея: «Интересно, почему Хоу не получает признание за 8 сезонов в WHA. Особенно если Ягру отдают должное за голы в чешской лиге»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин является лучшим снайпером в истории хоккея.

Источник: Спортс‘’

1 апреля Овечкин забил два гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:4). Тогда в его активе стало 1107 шайб. Александр обошел Яромира Ягра, на счету которого 1106 голов.

— Благодаря дублю в ворота «Филадельфии» Овечкин обогнал Ягра и стал лучшим голеадором в истории хоккея (с учетом голов за национальную команду и в главных хоккейных лигах). Вы знали об этом? Примечательно, что Гретцки — третий в этом списке.

— Я не знал этого. Интересно узнать, какое место в этом списке занимает Горди Хоу.

— По имеющейся у меня информации, Горди — четвертый.

— Мне интересно, почему Хоу не получает признание за семь сезонов во Всемирной хоккейной ассоциации (WHA).

Особенно если Ягру отдают должное за голы в чешской лиге, — сказал Билл Дэйли.

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