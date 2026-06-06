Бэйли об Овечкине как лучшем голеадоре в истории хоккея: «Интересно, почему Хоу не получает признание за 8 сезонов в WHA. Особенно если Ягру отдают должное за голы в чешской лиге»

— Благодаря дублю в ворота «Филадельфии» Овечкин обогнал Ягра и стал лучшим голеадором в истории хоккея (с учетом голов за национальную команду и в главных хоккейных лигах). Вы знали об этом? Примечательно, что Гретцки — третий в этом списке.